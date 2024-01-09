В США футбольный клуб принял неожиданное решение. Все из-за Месси

Американский футбольный клуб "Спортинг Канзас Сити" перенес матч регулярного чемпионата МЛС с "Интер Майами" на другую арену, сообщают Vesti.kz.

Команда пошла на такой шаг из-за невероятного интереса фанатов к звездному нападающему "цаплей" аргентинцу Лионелю Месси.

По словам президента "Канзас-Сити" Джейка Рида, матч с "Интер Майами" вызвал беспрецедентный интерес. Основной домашний стадион клуба вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Клуб принял решение сыграть матч на стадионе "Арроухед Стэдиум", на котором проводит домашние игры команда НФЛ "Канзас-Сити Чифс" - вместимость арены составляет чуть более 76 тысяч зрителей.

"Возможность провести этот матч, который станет первой игрой Лионеля Месси в МЛС на Среднем Западе, особенно интересна, поскольку наш регион готовится принять матчи Кубка Америки этим летом и чемпионата мира по футболу в 2026 году", - заявил Рид.

Матч между "Канзас Сити" и "Интер Майами" состоится 14 апреля.

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Напомним, Месси перешел в американский клуб летом 2023 года. В составе "Интер Майами" аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.