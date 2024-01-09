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"Интер Майами" обогатился на трансфере Месси: Лео совершил революцию в мировом футболе

"Интер Майами" обогатился на трансфере Месси: Лео совершил революцию в мировом футболе
©instagram.com/leomessi/

Переезд аргентинской звезды Лионеля Месси спровоцировал рост и узнаваемость американского футбольного клуба "Интер Майами", которому предсказывают космический взлет себестоимости, передает Vesti.kz.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" подписал контракт с "цаплями" - летом 2023 года. За полгода число подписчиков "Интер Майами" в Instagram выросло до 16 миллионов, а сам клуб стал одним из самых известных представителей США. К тому же, по информации владельца "Интера" Хорхе Маса, число подписок на трансляции матчей команды к концу 2023 года достигло отметки в полмиллиона.

По последним данным, "Интер Майами" стоил 585 миллионов долларов на конец 2023 года. По словам владельца клуба, уже до конца этого года планируется, что бренд подорожает до 1,5 миллиарда долларов. При этом стоимость всех игроков равна 86 миллионам долларов, что даже не входит в топ-100 самых дорогих клубов мира.

На данный момент самым дорогим футбольным клубом США является "Лос-Анджелес" из одноименного города. По информации Forbes, его стоимость оценивается один миллиард долларов. Если прогноз оправдается, то "Интер Майами" сможет стать не только самым дорогим в стране, но и войти в топ-15 мира. При этом позади останутся такие титаны футбола, как итальянские "Милан" (1,4 миллиарда долларов) и "Интер" (1,03).

В данный момент топ-15 выглядит таким образом:

1. "Реал Мадрид" - 6,07 миллиардов долларов;
2. "Манчестер Юнайтед" - 6 млрд;
3. "Барселона" - 5,51 млрд;
4. "Ливерпуль" - 5,29 млрд;
5. "Манчестер Сити" - 4,99 млрд;
6. "Бавария" - 4,86 млрд;
7. ПСЖ - 4,81 млрд;
8. "Челси" - 3,1 млрд;
9. "Тоттенхем" - 2,8 млрд;
10. "Арсенал" - 2,26 млрд;
11. "Ювентус" - 2,16 млрд;
12. "Боруссия Дортмунд" - 1,93 млрд;
13. "Атлетико Мадрид" - 1,54 млрд;
14. "Милан" - 1,4 млрд;
15. "Вэст Хэм" - 1,1 млрд. 

При этом, наличие Месси поднимет стоимость и других американских команд. Приход аргентинца спровоцировал повышение продажи билетов, увеличение суммы коммерческих сделок и привлек больше талантов.

Самое главное, что у американцев появился интерес следить за футболом. Учитывая, что у МЛС самая молодая фан-база среди всех мужских профессиональных лиг в США - есть перспективы для роста. К примеру, в топ-10 самых дорогих брендов мира - нет ни одного футбольного клуба. Лишь представители из американского футбола (NFL), бейсбола и баскетбольной лиги. Лидерство в рейтинге Forbes с 2016 года сохраняет "Даллас Ковбойс" (американский футбол). Его стоимость оценивается в 9 миллиардов долларов. Из футбольных клубов лучший показатель у мадридского "Реал" - 11‑е место и ценник в шесть миллиардов.

Вообще, NFL остается самой дорогой спортивной лигой в мире благодаря гарантированным телевизионным сделкам, стоимость которых к 2033 году может составить более 126 миллиардов. Всего в топ-50 находятся 30 клубов, представляющих американский футбол. Контракт Месси с "Интер Майами" действует до 2025 года. Если Лионелю удастся привить американцам любовь к настоящему футболу, то перспективы для МЛС выглядят невероятно. И в ближайшем будущем, чемпионат США - будет самой главной мечтой любого футболиста.

Месси поставил точку в споре с Роналду

Напомним, Месси провел за "Интер Майами" провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач, а также помог "цаплям" завоевать первый трофей в истории - Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

Контракт 36-летнего аргентинца с американским клубом рассчитан до 2025 года.

Фото: ФК "Интер Майами" (1,2)

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Метки:
Месси Лионель

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