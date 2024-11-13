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"Спортинг" заполучил Криштиану Роналду и Рикарду Куарежму

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"Спортинг" заполучил Криштиану Роналду и Рикарду Куарежму ©IG/Portugal

В академии португальского гранда "Спортинг" появились Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма, передает Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

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В академии португальского гранда "Спортинг" появились Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма, передает Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Футболисты выступают за команду U-12. При этом Роналду является полным тезкой своего знаменитого соотечественника, а Куарежма - это сын известного португальского футболиста.

При этом Криштиану играет на позиции полузащитника, а Рикарду - форварда.

 Отметим, что старшие Роналду и Куарежма вместе начинали играть в "Спортинге". Криштиану в 2003 году ушел в "Манчестер Юнайтед", а Рикарду в том же году попал в "Барселону".

Сейчас Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср", а Куарежма завершил карьеру два года назад в португальской "Витории Гимараэш".

Роналду Криштиану Португалия Еврофутбол Футбол

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