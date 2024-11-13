"Спортинг" заполучил Криштиану Роналду и Рикарду Куарежму

В академии португальского гранда "Спортинг" появились Криштиану Роналду и Рикарду Куарежма, передает Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

Футболисты выступают за команду U-12. При этом Роналду является полным тезкой своего знаменитого соотечественника, а Куарежма - это сын известного португальского футболиста.

При этом Криштиану играет на позиции полузащитника, а Рикарду - форварда.

Отметим, что старшие Роналду и Куарежма вместе начинали играть в "Спортинге". Криштиану в 2003 году ушел в "Манчестер Юнайтед", а Рикарду в том же году попал в "Барселону".

Сейчас Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср", а Куарежма завершил карьеру два года назад в португальской "Витории Гимараэш".