Слезы радости и огромные пробки: Грузия обезумела от исторического выхода на Евро-2024 (Видео)

Футболисты сборной Грузии впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата Европы, обыграв Грецию в решающем матче плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Команды не смогли выявить сильнейшего за 120 минут игрового времени, а вот в серии пенальти удача улыбнулась грузинам - 4:2.

После решающего гола болельщики на стадионе выбежали на поле, чтобы отпраздновать с командой исторический успех. Вся страна не спала ночью, отмечая победу национальной команды. Тбилиси, где проходил матч, был парализован огромными пробками. Впрочем, смотрите сами:

На предстоящем Евро-2024 в Германии грузинская сборная сыграет в группе F, где ее соперниками будут команды Турции, Португалии и Чехии.