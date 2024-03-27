Слезы радости и огромные пробки: Грузия обезумела от исторического выхода на Евро-2024 (Видео)

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Сегодня 11:00
©Кадр из видео

Футболисты сборной Грузии впервые в истории вышли в финальную часть чемпионата Европы, обыграв Грецию в решающем матче плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Команды не смогли выявить сильнейшего за 120 минут игрового времени, а вот в серии пенальти удача улыбнулась грузинам - 4:2.

После решающего гола болельщики на стадионе выбежали на поле, чтобы отпраздновать с командой исторический успех. Вся страна не спала ночью, отмечая победу национальной команды. Тбилиси, где проходил матч, был парализован огромными пробками. Впрочем, смотрите сами: 

На предстоящем Евро-2024 в Германии грузинская сборная сыграет в группе F, где ее соперниками будут команды Турции, Португалии и Чехии.

Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Грузия Лига наций Греция
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