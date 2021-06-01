Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил суммы премиальных клубам за попадание в каждый из раундов Лиги конференций, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Moldfootball.

Казахстан в новом туре представят три клуба "Тобол", "Астана" и "Шахтер". Все они начнут борьбу со второго квалификационного раунда.

Каждый из них получит по 100 000 евро за участие в каждом раунде. Также клубы получат определенные компенсационные суммы за вылет из каждого раунда по следующей формуле:

Вылет из первого квалификационного раунда: 150 000 евро.

Вылет из второго квалификационного раунда: 350 000 евро.

Вылет из третьего квалификационного раунда: 550 000 евро.

Вылет из плэй-офф раунда: 750 000 евро.

Таким образом, казахстанские клубы заработают минимум 450 тысяч евро в случае вылета на старте турнира.

Ранее были озвучены премиальные за попадание в группу Лиги конференций. Соперники казахстанских клубов станут известны в июне.

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