Стало известно, сколько могут заработать "Тобол", "Астана" и "Шахтер" в Лиге конференций

УЕФА опубликовал суммы заработков, которые ожидают клубы в случае прохода в групповой этап своего нового турнира - Лиги конференций. От Казахстана в нем сыграют "Тобол", "Астана" и "Шахтер", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Прессбол".

Если клуб пройдет все квалификационные раунды и попадет в группу, он автоматически заработает 2,94 миллиона евро.

За каждую победу в группе клубы получат 500 000 евро, за ничью - 166 000 евро.

Победитель группы получит еще 650 000 евро и выйдет в 1/8 финала, за что получит еще 600 000 евро.

За второе место в группе клуб заработает 325 000 евро и выход в 1/16 финала, за что причитаются дополнительные 300 000 евро.

Суммы заработков за квалификационные раунды турнира пока не объявлены.

Напомним, что в турнире примут участие 184 команды из всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Участники постараются пробиться в групповой этап, на котором будет восемь групп по четыре клуба, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После группового этапа пройдут стыковые матчи, 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы и финал, который состоится 25 мая 2022 года в Тиране.

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