В саудовской лиге выступили с заявлением на фоне бойкота Криштиану Роналду

Представитель Саудовской профессиональной лиги отреагировал на сообщения о недовольстве нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду отсутствием усиления состава в зимнее трансферное окно и честной конкуренции в чемпионате, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась информация, что по этой причине португалец решил бойкотировать матчи "Аль-Насра" и рассматривает вариант ухода из клуба летом.

На этом фоне в лиге подчеркнули, что каждый клуб работает независимо.

"Саудовская профессиональная лига построена на простом принципе: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам. У клубов есть свои советы директоров, свои руководители и своё футбольное руководство. Решения о наборе игроков, расходах и стратегии принимаются этими клубами в рамках финансовой структуры, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс. Эта структура в равной степени применяется ко всей лиге", - приводит слова представителя Про-Лиги ESPN.

В лиге отметили вклад Роналду в развитие "Аль-Насра", но отметили, что, несмотря на статус и стремление к победам, ни один футболист не влияет на решения, выходящие за пределы компетенции конкретного клуба.

"Криштиану полностью вовлечён в жизнь "Аль-Насра" с момента своего приезда и сыграл важную роль в развитии и амбициях клуба. Как и любой высококлассный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек — каким бы значимым он ни был — не принимает решений за пределами своего клуба".

Также было указано, что последняя трансферная кампания наглядно показала независимость команд:

"Последняя трансферная активность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб укрепил свои позиции определённым образом. Другой выбрал иной подход. Это были решения клубов, принятые в рамках утверждённых финансовых параметров".

Кроме того, в лиге обратили внимание на плотность в верхней части турнирной таблицы. В лиге подчеркнули: чемпионская гонка жива, а это означает, что система работает правильно.

"Конкуренция в лиге говорит сама за себя. Разница в очках между четырьмя лидерами не очень велика, поэтому борьба за титул по-прежнему крайне активна. Такой баланс отражает работу системы, которая функционирует так, как и задумано. Основное внимание по-прежнему уделяется футболу — на поле, где ему и место, — и поддержанию достойного, конкурентоспособного соревнования для игроков и болельщиков".

Ранее сообщалось, что Роналду запросит трансфер из "Аль-Насра" в июне, если получит гарантий относительно изменений в управлении командой. Португалец пропустил матч 20-го тура Про-Лиги с "Эр-Риядом" (0:1).





41-летний Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, а его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

Также в карьере португальца были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".