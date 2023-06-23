В Саудовской Аравии приняли решение о проведении ЧМ-2030 по футболу

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 10:29
©Rhett Lewis on Unsplash

По информации Marca, Саудовская Аравия отказалась от идеи претендовать на проведение чемпионата мира по футболу - 2030, сообщает корреспондент Vesti.kz. Изначально планировалось, что Саудовская Аравия, Греция и Египет подадут совместную заявку на организацию турнира.

Однако после тщательного изучения реальных возможностей, саудовские власти пришли к выводу, что сложно конкурировать с уже проделанной работой по совместной заявке Испании, Португалии и Марокко. Marca сообщает, что министр иностранных дел Саудовской Аравии, Фейсал бен Фархан Аль Сауд, связался с чиновниками из Греции и Египта, чтобы сообщить им о решении страны не выдвигать свою кандидатуру на Чемпионат мира-2030.

Несмотря на это, заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая все еще может составить конкуренцию Испании, Португалии и Марокко. Итоговый хозяин турнира будет объявлен в 2024 году.

Раскрыт секретный план Саудовской Аравии по заполучению ЧМ-2030 по футболу

Страница новости в Marca упоминает заявку Испании, Португалии и Марокко без упоминания Украины, хотя в апреле премьер-министр Португалии заявил, что Украина также является частью этой заявки.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Чемпионат мира по футболу Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:29
Мировой футбол
В Саудовской Аравии приняли решение о проведении ЧМ-2030 по футболу
Сегодня , 09:58
Мировой футбол
ПСЖ хочет получить от "Реала" 200 миллионов евро за Мбаппе
Сегодня , 07:27
Мировой футбол
Златан Ибрагимович вышел в октагон с Хамзатом Чимаевым
Вчера , 21:01
Мировой футбол
"Милан" хочет купить у "Челси" Лукаку
Вчера , 14:49
Мировой футбол
В УЕФА выступили с сообщением по российским клубам и сборным
Вчера , 14:11
Мировой футбол
Форвард "Интера" продолжит карьеру в "Фенербахче"
Вчера , 13:55
Мировой футбол
"Аль-Наср" Роналду определился с лишними легионерами
Вчера , 11:01
Мировой футбол
Месси принял неожиданное решение. Все из-за Роналду
Вчера , 07:44
Мировой футбол
Левандовски сравнил тренерские качества Хави и Гвардиолы
21 июня, 20:06
Мировой футбол
"Чиста ли ее совесть". Дани Алвес обратился к женщине, обвинившей его в изнасиловании
© 2008 - 2023 ТОО «EML»