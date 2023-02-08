Раскрыт секретный план Саудовской Аравии по заполучению ЧМ-2030 по футболу

Саудовская Аравия очень хочет заполучить чемпионат мира по футболу 2030 года. И ради этого готова пойти на многое, сообщает Politico.

Отмечается, что страна даже готова оплатить постройку спортивных объектов в Греции и Египте ради совместной заявки.

В обмен саудиты просят, чтобы 75 процентов матчей мундиаля с участием 48 сборных были проведены на их территории.

Пока неизвестно, было ли принято это предложение. Но сейчас три страны работают над совместной заявкой.

Основными конкурентами Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030 являются совместные заявки Испании, Португалии, Украины из Европы и Аргентины, Уругвая, Парагвая, Чили из Южной Америки.

Напомним, что ЧМ-2022 прошел в Катаре, его победителем стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, по пенальти 4:2).

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