Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Раскрыт секретный план Саудовской Аравии по заполучению ЧМ-2030 по футболу

Раскрыт секретный план Саудовской Аравии по заполучению ЧМ-2030 по футболу
©turkmenportal.com

Саудовская Аравия очень хочет заполучить чемпионат мира по футболу 2030 года. И ради этого готова пойти на многое, сообщает Politico.

Отмечается, что страна даже готова оплатить постройку спортивных объектов в Греции и Египте ради совместной заявки.

В обмен саудиты просят, чтобы 75 процентов матчей мундиаля с участием 48 сборных были проведены на их территории.

Пока неизвестно, было ли принято это предложение. Но сейчас три страны работают над совместной заявкой.

Основными конкурентами Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030 являются совместные заявки Испании, Португалии, Украины из Европы и Аргентины, Уругвая, Парагвая, Чили из Южной Америки.

Напомним, что ЧМ-2022 прошел в Катаре, его победителем стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, по пенальти 4:2).

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2030 по футболу Саудовская Аравия Греция Египет Чемпионат мира по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 15:00
Футбол
Сборная Бельгии по футболу назначила нового тренера после провала на ЧМ-2022 Сборная Бельгии по футболу назначила нового тренера после провала на ЧМ-2022
Сегодня , 14:45
Футбол
Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана Стало известно о планах "Ордабасы" по снятию трансферного бана
Сегодня , 13:58
Футбол
Раскрыт секретный план Саудовской Аравии по заполучению ЧМ-2030 по футболу Раскрыт секретный план Саудовской Аравии по заполучению ЧМ-2030 по футболу
Сегодня , 12:30
Футбол
Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию Низкий спрос и отсутствие еврокубков? Почему игроки сборной Казахстана больше не едут в Россию
Сегодня , 10:35
Футбол
В Азии появился "король" всевозможных ЧМ. Он уже огорчил Месси и Видаля В Азии появился "король" всевозможных ЧМ. Он уже огорчил Месси и Видаля
Сегодня , 10:15
Футбол
Вратарь турецкого клуба погиб под завалами после землетрясения Вратарь турецкого клуба погиб под завалами после землетрясения
Сегодня , 08:07
Футбол
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
Вчера , 14:15
Футбол
Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"? Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"?
Вчера , 11:51
Футбол
Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном Громил "Актобе" и сборную, общался с Кукеевым. Что связывает Озила с Казахстаном
6 февраля, 15:50
Футбол
Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ
6 февраля, 12:23
Футбол
На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках На сборах в "Астане" доверяют 19-летнему игроку: он уже выступал за основу и забивал в еврокубках
6 февраля, 11:29
Футбол
Звезды "Реала" и экс-форвард сборной Бразилии. Топ-5 свободных агентов в мировом футболе Звезды "Реала" и экс-форвард сборной Бразилии. Топ-5 свободных агентов в мировом футболе
6 февраля, 11:07
Футбол
Жена Дани Алвеса навестила футболиста в тюрьме Жена Дани Алвеса навестила футболиста в тюрьме
4 февраля, 15:31
Футбол
"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове "Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове
4 февраля, 12:44
Футбол
Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы" Стало известно будущее ганского полузащитника в "Ордабасы"
3 февраля, 23:15
Футбол
Роналду забил первый гол в Саудовской Аравии и спас свой клуб от поражения на 93-й минуте Роналду забил первый гол в Саудовской Аравии и спас свой клуб от поражения на 93-й минуте
3 февраля, 20:00
Футбол
Чемпион мира не пришел на тренировку команды и принял судьбоносное решение Чемпион мира не пришел на тренировку команды и принял судьбоносное решение
3 февраля, 14:07
Футбол
"Молодежка" Казахстана сыграет в "группе смерти" отбора на Евро-2025. Причем тут "Барса", "Реал" и АПЛ "Молодежка" Казахстана сыграет в "группе смерти" отбора на Евро-2025. Причем тут "Барса", "Реал" и АПЛ
2 февраля, 14:05
Футбол
История невероятной карьеры: японский форвард уехал покорять новый чемпионат в 55 лет История невероятной карьеры: японский форвард уехал покорять новый чемпионат в 55 лет
2 февраля, 11:34
Футбол
Саудовская Аравия оплачивает 90 процентов зарплаты Роналду в "Аль-Насре" Саудовская Аравия оплачивает 90 процентов зарплаты Роналду в "Аль-Насре"
2 февраля, 11:14
Футбол
Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана Место в старте под вопросом? Почему Зуев не станет лидером сборной Казахстана
1 февраля, 17:41
Футбол
Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире Самый лучший трансфер? Что нужно знать о приехавшем в "Ордабасы" бомбардире
1 февраля, 15:10
Футбол
Топ-10 переходов последнего дня трансферного окна Топ-10 переходов последнего дня трансферного окна
1 февраля, 13:59
Футбол
Казахстанца признали лучшим тренером в Европе Казахстанца признали лучшим тренером в Европе
31 января, 16:23
Футбол
От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ От еврокубков до аутсайдера? Почему "Шахтер" один из самых нестабильных клубов КПЛ
31 января, 14:28
Футбол
Кварацхелия, Шомуродов и Зайнутдинов. Самые дорогие игроки из стран постсоветского пространства Кварацхелия, Шомуродов и Зайнутдинов. Самые дорогие игроки из стран постсоветского пространства
31 января, 10:56
Футбол
Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера? Лучший бомбардир уехал к Роналду. Кем "Астана" заменит своего лидера?
30 января, 21:37
Футбол
Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье Новый аким, уход лидеров и сербское влияние. Как "Тобол" меняется в зимнее межсезонье
30 января, 16:22
Футбол
Потратили больше 500 миллионов евро и занимают десятое место в АПЛ. В чем проблема "Челси"? Потратили больше 500 миллионов евро и занимают десятое место в АПЛ. В чем проблема "Челси"?
27 января, 13:52
Футбол
Обчистили "Тараз" и перехватили Оразова. "Аксу" может стать открытием КПЛ-2023 Обчистили "Тараз" и перехватили Оразова. "Аксу" может стать открытием КПЛ-2023

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus