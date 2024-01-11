В Саудовской Аравии освистали минуту молчания по Беккенбауэру

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Сегодня 13:14
©Кадр из видео

Болельщики в Эр-Рияде свистели во время минуты молчания в память о Франце Беккенбауэре. Это случилось перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Атлетико, сообщают Vesti.kz со ссылкой на As.

Встреча команд прошла на стадионе "Мрсул Парк" в столице Саудовской Аравии. Футболисты обеих команд вышли на матч в траурных повязках.

"Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв "Атлетико" в матче с восемью голами

О смерти легенды футбола стало известно 8 января. Беккенбауэру было 78 лет.

Во время футбольной карьеры Беккенбауэр играл за немецкие "Баварию" и "Гамбург", а также за американский "Нью-Йорк Космос". Беккенбауэр по разу выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы в составе сборной Германии. В качестве тренера сборной Германии в 1990 году Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира.

Кроме того, бывший футболист дважды выиграл награду "Золотой мяч" (в 1972 и 1976 году), три раза выигрывал Лигу чемпионов, пять раз - немецкую Бундеслигу, четыре раза - Кубок Германии, а также по разу завоевал Кубок европейских чемпионов и Клубный кубок мира.

Метки:
Саудовская Аравия Реал Мадрид Атлетико Мадрид

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