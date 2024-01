Скончался легенда футбола Франц Беккенбауэр

На 79-м году жизни скончался легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр, сообщают Vesti.kz.

Большую часть своей карьеры он провел в немецкой "Баварии" с которой четырежды становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и побеждал в Кубке обладателей кубков.

Со сборной ФРГ Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира (1974) и Европы (1972). Его называли одним из лучших защитников 20 века. Он единственный игрок этой позиции, который дважды получал "Золотой мяч" - в 1974 и 1976 годах.

В качестве тренера "Кайзер" привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года.

Bayern and Germany legend Franz Beckenbauer has passed away at the age of 78, his family has confirmed to @dpa



