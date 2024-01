Скончался единственный в истории четырехкратный чемпион мира по футболу

На 93-м году ушел из жизни бывший футболист и наставник сборной Бразилии Марио Загалло, сообщают Vesti.kz.

Знаменитый бразилец является единственным в истории мирового футбола четырехкратным чемпионом мира. Два раза он становился триумфатором мировых первенств в качестве игрока (1958, 1962) и два раза, приводил Бразилию к титулу в качестве тренера (1970, 1994).

Кроме того, при Загалло бразильцы дважды выигрывали Кубок Америки (1997, 2004) и два раза становились триумфаторами Кубка конфедераций (1997, 2005).

The first person to win the World Cup as both a manager and as a player. 🏆🏆🏆🏆



A #FIFAWorldCup legend in every sense.



Rest in peace, Mário Zagallo. 💛💚 pic.twitter.com/AWmOvxQKSa