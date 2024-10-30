Роналду выбил телефон у ребенка: эпизод попал на видео

Звездный форвард Криштиану Роналду не только не забил пенальти в матче за "Аль-Наср", но и разбил телефон юному фанату, передают Vesti.kz. Инцидент произошел в компенсированное к матчу время.

39-летний футболист мог спасти свою команду в матче 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии, но промахнулся во время исполнения 11-метрового удара на 96-й минуте встречи.

Роналду пробил выше ворот и угодил в одного из фанатов: суперфорвард мячом выбил мяч телефон из рук мальчика, который снимал исполнение пенальти.

Что касается матча, то из-за промаха Роналду "Аль-Наср" не смог сравнять счет в игре с "Аль-Таавуном" в Эр-Рияде и досрочно выбыл из турнира.

Победный гол на счету защитник "Аль-Таавуна" Флавио, который отличился на 71-й минуте встречи и помог совершить сенсацию.

На последних секундах игры "Аль-Наср" получил шанс на спасение, однако Роналду не реализовал пенальти, и его удар пролетел мимо ворот.

Промах португальца оказался неприятным не только для него самого, но и для юного фаната на трибуне: мяч, пролетев выше ворот, угодил прямо в руки мальчику, который снимал момент на телефон.

Добавим, что это восьмой трофей, который упустил "Аль-Наср" с момента перехода Роналду в конце 2022 года. Португалец ни разу не побеждал с командой в чемпионате Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии, Кубке короля или Суперкубке.

С момента перехода Криштиану саудовский клуб выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

Есть и еще одна прерванная серия: Роналду впервые не забил пенальти в "Аль-Насре" – до этого было 19 успешных попыток.

Роналду промахнулся с пенальти и лишил "Аль-Наср" трофея