Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд

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Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду впервые в карьере остался без трофеев в двух сезонах подряд, сообщают Vesti.kz.

Ранее "Аль-Наср" потерял очки на выезде и лишился шансов на чемпионство за тур до конца сезона. Португальский нападающий отыграл полный матч, результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне Роналду защищал цвета "Манчестер Юнайтед" и также остался без трофеев. В декабре он стал игроком "Аль-Насра" - за клуб из города Эр-Рияд он провел 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

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Метки:
Саудовская Аравия Роналду Криштиану

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