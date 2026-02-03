Капитан сборной Португалии и форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассматривает вариант ухода из Саудовской Аравии на фоне конфликта с руководством и недовольства политикой клуба, передают Vesti.kz.

Недовольство позицией фонда

По информации португальского издания Record, 40-летний нападающий разочарован отношением к клубу со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который контролирует четыре ведущие команды страны — "Аль-Наср", "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад" и "Аль-Ахли".

Роналду считает, что фонд сознательно ограничивает трансферную активность "Аль-Насра", в то время как конкуренты получают серьёзное усиление. По мнению португальца, это напрямую мешает команде бороться за чемпионский титул.

Трансферы и борьба за титул

Несмотря на пассивность на рынке, "Аль-Наср" продолжает гонку за золотые медали и отстаёт от лидирующего "Аль-Хиляля" всего на одно очко. Тем не менее Роналду убеждён, что при равных условиях клуб мог бы иметь более серьёзные шансы на чемпионство.

Возможный уход и сумма выкупа

Сообщается, что сумма выкупа контракта 39-летнего форварда составляет 50 миллионов евро. В качестве потенциальных направлений продолжения карьеры рассматриваются МЛС и европейские клубы.

Протест Роналду

Источники утверждают, что именно внутренний конфликт стал причиной отсутствия Роналду в матче 20-го тура Про-Лиги против "Эр-Рияда" (1:0). Таким образом футболист решил выразить протест, посчитав происходящее несправедливым.

Личные цели и вклад в саудовский футбол

При этом Роналду по-прежнему нацелен на завоевание своего первого титула в Саудовской Аравии и достижение символической отметки в 1000 голов за карьеру. Он также подчёркивает, что сыграл ключевую роль в росте интереса к саудовскому футболу и согласился стать послом чемпионата мира 2034 года, который пройдёт в королевстве.

