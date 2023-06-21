Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

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Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл против Исландии в рамках отборочного цикла Евро-2024. Для него эта игра стала 200-й за национальную команду, что является мировым рекордом, сообщают Vesti.kz.

Благодаря этому Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за сборную 200 матчей.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года, в его активе 122 гола и 43 результативных передач.

Напомним, что гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии над Исландией.

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Метки:
Роналду Криштиану

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