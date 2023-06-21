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Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024

Гол Роналду на последних минутах принес победу Португалии в матче отбора Евро-2024
©instagram.com/cristiano

Сборная Португалии по футболу вырвала победу у Исландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы J прошла в Рейкьявике и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 89-й минуте забил Криштиану Роналду. При этом с 81-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве из-за удаления Виллюма Тора Виллюмсона.

Положение команд в группе J: Португалия (12 очков), Словакия (10), Люксембург (7), Босния (3), Исландия (3), Лихтенштейн (0).

8 сентября сыграют Босния - Лихтенштейн, Люксембург - Исландия, Словакия - Португалия.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия Исландия Чемпионат Европы по футболу

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