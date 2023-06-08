Роналду спросили о Месси. Португалец ответил на вопрос

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Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду приехал в Мадрид, чтобы презентовать свой бренд минеральной воды. После пресс-конференции один из фанатов поинтересовался у него относительно приезда Лионеля Месси в Саудовскую Аравию, сообщают Vesti.kz.

Тогда еще не было известно, в каком клубе продолжит карьеру аргентинец. Ранее Лео отправляли в саудовский "Аль-Хиляль", но он в итоге сделал выбор в пользу "Интера Майами".  

"Мне бы не хотелось сейчас говорить о футболе. Но приветствую всех игроков, которые хотят приехать туда", - сказал португалец.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав два ассиста.

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Саудовская Аравия

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