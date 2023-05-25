Роналду совершил мусульманский поклон во время празднования гола

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Сегодня 09:41
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Необычной празднование гола Криштиану Роналду обсуждают в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Саудовская команда португальца "Аль-Наср" сначала отыгралась, проигрывая со счетом 0:2, а затем Роналду забил победный гол (3:2) и отпраздновал его мусульманским поклоном - суджудом. В исламе суджуд представляет собой акт низкого поклона Аллаху. Верующие обычно совершают его во время намаза.

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Поклонников впечатлило празднование гола Роналду, многие выразили свое восхищение футболистом в Twitter.

"Вот почему Роналду - величайший всех времен. Месси бы никогда так не сделал", - пишет пользователь K_Revolutionist.

"Большое уважение Роналду", - пишет jailbrek102.

Жест Криштиану Роналду также привлек внимание СМИ. Они предполагают, что звездный форвард таким образом намекнул, что его проблемы позади и он готов снова побеждать.

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Метки:
Роналду Криштиану

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