Роналду совершил мусульманский поклон во время празднования гола

Необычной празднование гола Криштиану Роналду обсуждают в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Саудовская команда португальца "Аль-Наср" сначала отыгралась, проигрывая со счетом 0:2, а затем Роналду забил победный гол (3:2) и отпраздновал его мусульманским поклоном - суджудом. В исламе суджуд представляет собой акт низкого поклона Аллаху. Верующие обычно совершают его во время намаза.

Роналду отреагировал на эффектный камбэк своей команды

Поклонников впечатлило празднование гола Роналду, многие выразили свое восхищение футболистом в Twitter.

"Вот почему Роналду - величайший всех времен. Месси бы никогда так не сделал", - пишет пользователь K_Revolutionist.

"Большое уважение Роналду", - пишет jailbrek102.

Жест Криштиану Роналду также привлек внимание СМИ. Они предполагают, что звездный форвард таким образом намекнул, что его проблемы позади и он готов снова побеждать.