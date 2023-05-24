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"Аль-Наср" сделал камбэк с 0:2. Роналду забил победный гол

"Аль-Наср" сделал камбэк с 0:2. Роналду забил победный гол
©twitter.com/AlNassrFC

"Аль-Наср", за который выступает португальский футболист Криштиану Роналду, одержал волевую победу над "Аль-Шабабом" в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. "Аль-Наср" уступал в два мяча, тем не менее сумел переломить ход игры и вырвать победу. В составе победителей отличились Андерсон Талиска (44-я минута), Абдулрахман Гариб (51-я) и Роналду (59-я). У проигравших дубль оформил Кристиан Гуанка (25-я, с пенальти и 40-я).

Для Роналду этот гол стал 14-м за "Аль-Наср" в чемпионате, также в активе португальца значатся две результативные передачи. После этой игры его команда по-прежнему идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка за два тура до конца сезона. "Аль-Шабаб" (53) находится на третьей строчке.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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