Криштиану Роналду, недавно продливший контракт с саудовским "Аль-Насром", использует свой авторитет не только на поле, но и за его пределами, передают Vesti.kz.

Роналду позвал к себе двух звёзд "Реала"

По данным Defensacentral, португалец лично позвонил двум защитникам мадридского "Реала" — Давиду Алабе и Антонио Рюдигеру — и пригласил их присоединиться к саудовскому клубу.

Оба футболиста находятся в похожей ситуации: их контракты с "Реалом" истекают в 2026 году.

В случае Алабы "королевский клуб" уже принял решение не продлевать соглашение, а по Рюдигеру остаются сомнения — его возраст и проблемы со здоровьем ставят под вопрос долгосрочную роль в команде.

Алаба и Рюдигер могут покинуть "Реал"

Для обоих вариант с Саудовской Аравией выглядит вполне реалистичным. Здесь они могут получить последний крупный контракт, продолжить карьеру без давления Лиги чемпионов и внимания европейской прессы, а заодно помочь Криштиану в борьбе за трофеи.

Пока Алаба и Рюдигер сосредоточены на сезоне под руководством Хаби Алонсо, которому нужны оба игрока для ротации в насыщенном календаре. Но уже ясно: в 2026 году их будущее станет одной из горячих тем трансферного рынка, а звонок Криштиану только добавил интриги.

