Роналду разрывает Саудовскую Аравию: догнал Холанда и отметил два "юбилея"

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 10:15
©instagram.com/alnassr/

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметил два результативных юбилея в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Халиджи", сообщают Vesti.kz.

Сначала Роналду открыл счет на 26-й минуте игры, пробив из-за пределов штрафной. А уже на 58-й он ассистировал Эмерику Ляпорту, удвоившему преимущество хозяев.

Для португальца этот гол стал 400-м после того, как ему исполнилось 30 лет, и 863-м в карьере. Также Криштиану оформил 250-й результативный пас в карьере.

Таким образом, Роналду отметился 46-м голевым действием в 41-м матче за "Аль-Наср". В текущем сезоне у португальца 15 голов в 16 матчах за саудовский клуб. В чемпионате форвард провел 11 матчей и отметился 12 голами. Еще четыре гола он забил в арабской Лиге чемпионов. Также в его активе восемь результативных передач.

Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду

Кроме того, в 2023-м году Криштиану забил 44 мяча за клуб и сборную и догнал по этому показателю Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити". В списке бомбардиров Саудовской Про Лиги Роналду уверенно лидирует, опережая форварда "Аль-Хиляля" Александра Митровича на три мяча (12 против 9).

"Аль-Наср" выиграл 15-й матч из последних 16, но в чемпионате лидирует "Аль-Хиляль": у клуба Неймара 32 очка, у команды Роналду - 28.

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд и вошел в историю футбола

Напомним, в "Аль-Наср" Роналду перешел в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В Европе португалец известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:36
Мировой футбол
Футболист ударил судью головой в стиле Зидана: видео
Сегодня , 10:15
Мировой футбол
Роналду разрывает Саудовскую Аравию: догнал Холанда и отметил два "юбилея"
Сегодня , 09:09
Мировой футбол
Зайнутдинов получил оценку за камбэчный матч "Бешикташа"
Вчера , 19:00
Мировой футбол
Месси сравнил ценность "Золотого мяча" и командных наград
Вчера , 17:10
Мировой футбол
Месси поделился воспоминаниями о триумфе на ЧМ-2022
Вчера , 13:20
Мировой футбол
"Реал" выбрал 20-летнего рекордсмена "Баварии" вместо Мбаппе
4 ноября, 22:52
Мировой футбол
Месси сделал заявление о своем будущем
4 ноября, 17:18
Мировой футбол
Стало известно, на сколько баллов Месси обошел Холанда и Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч"
4 ноября, 16:58
Мировой футбол
Месси дал категоричный ответ по поводу возвращения в Европу
4 ноября, 16:04
Мировой футбол
"Аль-Наср" нашел Роналду нового партнера за 100 миллионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»