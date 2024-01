Роналду против Месси? Известна позиция Криштиану в голосовании ФИФА

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участия в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА (Международной федерации футбола), сообщают Vesti.kz.

Роналду не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best FIFA Football Awards. В качестве капитана сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.

Так, игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве из "Манчестер Сити", второе - его одноклубнику Эрлингу Холанду, а третье – Виктору Осимхену ("Наполи").

Приз лучшему игроку The Best выиграл Лионель Месси. Для аргентинца это третья награда в карьере. Ранее он был удостоен The Best от ФИФА в 2019 и 2022 году.

Таким образом, Месси обогнал по этому показателю Роналду. Португалец становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 года.

В 2023 году Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции, вместе с американским "Интер Майами" выиграл Leagues Cup и стал самым титулованным футболистом в истории, обогнав своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея.

В октябре Месси стал восьмикратным обладателем награды "Золотой мяч". Никто не выигрывал эту награду чаще, чем аргентинец. У его ближайшего преследователя - Роналду пять "Золотых мячей".

