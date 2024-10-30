Завершился матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии, в котором встречались "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, и "Аль-Таавун", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 71-й минуте игры забил защитник "Аль-Таавуна" Флавио.

Причем Роналду мог спасти "Аль-Наср" от поражения, но не реализовал пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

В итоге "Аль-Наср" покинул этот турнир, а "Аль-Таавун" прошел в 1/4 финала.

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Это восьмой проигранный "Аль-Насром" турнир с момента перехода Роналду в конце 2022 года. Португалец ни разу не побеждал с командой в чемпионате Саудовской Аравии, Лиге чемпионов Азии, Кубке короля или Суперкубке.

С момента перехода Криштиану "Аль-Наср" выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

При этом Роналду впервые не забил пенальти в "Аль-Насре" – до этого было 19 успешных попыток.

Результаты других матчей 1/8 финала:



"Аль-Нажма" - "Аль-Раед" - 0:1;



"Аль-Таи" - "Аль-Хиляль" - 1:4;



"Аль-Фейха" - "Аль-Араби" - 1:0.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующий контракт портунальца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.