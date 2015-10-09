Роналду продемонстрировал навыки в уличной драке

Португальская звезда Криштиану Роналду стал игровым персонажем в файтинге Fatal Fury, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В сети уже появился презентационный ролик, где можно увидеть как реального, так и виртуального Роналду в действии.
Big news to share with everyone today!— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2025
I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR
Let's have some fun on April 24th!
https://t.co/XaIqKFHUIG #SNK #FatalFury #CR7 #AD pic.twitter.com/UX0PhYKKNP
На данный момент 40-летний португальский форвард выступает за саудовский "Аль-Наср", с которым у него контракт до конца сезона 2024/25.
За свою карьеру он забил 929 голов, что является мировым рекордом. Ближайший преследователь - Лионель Месси, на счету которого 854 мяча.
Следующий матч "Аль-Наср" проведет 4 апреля, встретившись с принципиальным соперником "Аль-Хилялем".
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