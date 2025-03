Роналду продемонстрировал навыки в уличной драке

Португальская звезда Криштиану Роналду стал игровым персонажем в файтинге Fatal Fury, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сети уже появился презентационный ролик, где можно увидеть как реального, так и виртуального Роналду в действии.

Big news to share with everyone today!

I'm going to be a character in the new fighting game FATAL FURY: City of the Wolves! @FATALFURY_PR

Let's have some fun on April 24th!

