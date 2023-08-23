Роналду помог "Аль-Насру" выйти в азиатскую Лигу чемпионов

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 07:30
©instagram.com/alnassr/

Саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, обыграл дубайский "Шабаб Аль-Ахли" в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 4:2 в пользу саудовской команды. При этом "Аль-Наср" проигрывал 1:2 к 88-й минуте, однако в концовке забил три гола и вырвал победу.

В составе победителей отличились Андерсон Талиска (11-я и 90+5-я минуты), Султан Аль-Ганам (88-я), Марцело Брозович (90+7). За "Шабаб Аль-Ахли" дубль оформил Яхья Аль-Гассани (18-я и 46-я).

38-летний Роналду провел на поле весь матч и отметился результативной передачей на Брозовича.

В Саудовской Аравии придумали способ вернуть Роналду в Лигу чемпионов

Эта победа позволила "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне победу в этом турнире праздновал клуб "Урава Ред Даймондс" из Японии, обыгравший в финале саудовскую команду "Аль-Хиляль" (2:1).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:17
Мировой футбол
Месси покорилось новое достижение в США
Сегодня , 13:00
Мировой футбол
Новый тренер "Аль-Насра" рассказал о роли Роналду при его назначении
Сегодня , 09:34
Мировой футбол
Криштиану Роналду отреагировал на выход "Аль-Насра" в азиатскую Лигу чемпионов
Сегодня , 08:28
Мировой футбол
Футболист "Интер Майами" рассказал о полезном совете от Месси
Сегодня , 08:05
Мировой футбол
Роналду устроил истерику на поле: накричал на судью и толкнул болельщика
Сегодня , 07:30
Мировой футбол
Роналду помог "Аль-Насру" выйти в азиатскую Лигу чемпионов
Вчера , 23:25
Мировой футбол
Партнер Роналду по сборной Португалии перешел в его клуб
Вчера , 19:14
Мировой футбол
Экс-форвард сборной Казахстана сыграет против Роналдиньо и других звезд "Барселоны"
Вчера , 13:31
Мировой футбол
В "Интер Майми" оценили поступок Месси после завоевания трофея
Вчера , 08:40
Мировой футбол
"Барселона" отреагировала, что Месси стал самым титулованным футболистом в истории
© 2008 - 2023 ТОО «EML»