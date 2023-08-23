Саудовский "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, обыграл дубайский "Шабаб Аль-Ахли" в финале квалификации азиатской Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счетом 4:2 в пользу саудовской команды. При этом "Аль-Наср" проигрывал 1:2 к 88-й минуте, однако в концовке забил три гола и вырвал победу.

В составе победителей отличились Андерсон Талиска (11-я и 90+5-я минуты), Султан Аль-Ганам (88-я), Марцело Брозович (90+7). За "Шабаб Аль-Ахли" дубль оформил Яхья Аль-Гассани (18-я и 46-я).

38-летний Роналду провел на поле весь матч и отметился результативной передачей на Брозовича.

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Эта победа позволила "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне победу в этом турнире праздновал клуб "Урава Ред Даймондс" из Японии, обыгравший в финале саудовскую команду "Аль-Хиляль" (2:1).