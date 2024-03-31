Роналду отреагировал на свой хет-трик с разгромом

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 12:39
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Звездный форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу своего клуба над "Аль-Таи" (5:1) в рамках 25-го тура саудовской Про-Лиги, передают Vesti.kz.

В этой встрече португалец оформил первый хет-трик в этом году и 64-й в карьере, видео голов можно посмотреть здесь.

"Вот как мы это делаем✋🏽. Удивительная победа и еще один хет-трик!", - написал он на своей странице в Instagram.

В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии Криштиану забил за "Аль-Наср" 26 голов и отдал 9 результативных передач в 23 играх.

Португальский нападающий перешел в саудовский клуб в начале прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:39
Мировой футбол
Роналду отреагировал на свой хет-трик с разгромом
Сегодня , 12:22
Мировой футбол
Роналду сделал 64-й в карьере хет-трик и помог "Аль-Насру" с разгромом
Сегодня , 07:39
Мировой футбол
Шушеначев получил оценку за победный гол в чемпионате Израиля
Вчера , 20:30
Мировой футбол
Суперклуб из Узбекистана следит за Абатом Аймбетовым
Вчера , 19:59
Мировой футбол
Шушеначев вышел на замену и забил победный гол за израильский клуб
Вчера , 16:55
Мировой футбол
Месси назвал будущих обладателей "Золотого мяча"
Вчера , 14:14
Мировой футбол
Холанду поставили ультиматум. Он выбирает между двумя клубами
Вчера , 13:42
Мировой футбол
Звезда "Баварии" вытеснил из "Реала" игрока сборной Бразилии
Вчера , 12:04
Мировой футбол
"Реал" переключился с Мбаппе на звезду "Баварии"
Вчера , 10:23
Мировой футбол
В "Интер Майами" решили судьбу Месси
© 2008 - 2024 ТОО «EML»