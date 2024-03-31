Роналду отреагировал на свой хет-трик с разгромом

Звездный форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу своего клуба над "Аль-Таи" (5:1) в рамках 25-го тура саудовской Про-Лиги, передают Vesti.kz.

В этой встрече португалец оформил первый хет-трик в этом году и 64-й в карьере, видео голов можно посмотреть здесь.

"Вот как мы это делаем✋🏽. Удивительная победа и еще один хет-трик!", - написал он на своей странице в Instagram.

В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии Криштиану забил за "Аль-Наср" 26 голов и отдал 9 результативных передач в 23 играх.

Португальский нападающий перешел в саудовский клуб в начале прошлого года, подписав контракт до 30 июня 2025-го.