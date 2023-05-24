Роналду отреагировал на эффектный камбэк своей команды

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©twitter.com/AlNassrFC_EN

Криштиану Роналду отреагировал на волевую победу "Аль-Насра" над "Аль-Шабабом" в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. "Аль-Наср" уступал в два мяча, тем не менее сумел переломить ход игры и вырвать победу. Победный гол на 59-й минуте матча забил Криштиану Роналду.

"Отличный командный дух, чтобы отыграться и победить! Большое спасибо фанатам, которые были с нами, когда мы больше всего в этом нуждались!", - написал Роналду в Instagram.

"Я счастлив. Спасибо болельщикам. Нелегко отыгрываться после двух пропущенных мячей, но мы сделали это. Саудовская лига становится сильнее. Она войдет в пятерку лучших лиг. В следующем сезоне ей нужно больше звезд и стадионов", - отметил португальский футболист в послематчевом интервью.

Для Роналду этот гол стал 14-м за "Аль-Наср" в чемпионате, также в активе португальца значатся две результативные передачи. После этой игры его команда по-прежнему идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка за два тура до конца сезона. "Аль-Шабаб" (53) находится на третьей строчке.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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