Роналду оформил четвертый хет-трик за "Аль-Наср" и затмил Месси

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Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился очередным достижением в чемпионате Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

В матче 25-го тура против "Аль-Таи" (5:1) 39-летний португалец оформил хет-трик.

Таким образом, Роналду оформил первый хет-трик в 2024-м и четвертый за "Аль-Наср", за который он выступает с 2023 года. В феврале португалец огорчил "Аль-Вахду" и "Дамак", а в августе оформил "3+2" против "Аль-Фатеха". 

Это 64-й хет-трик в карьере Криштиану – он лучший среди действующих футболистов по этому показателю. На втором месте идет аргентинец Лионель Месси, который забил три мяча в 57 играх.

Роналду и Месси пригласили в один клуб

Добавим, что Роналду лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, опережая Александра Митровича из "Аль-Хилаля" на четыре гола: 26 против 22.

Всего за "Аль-Наср" португалец забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач в 59 играх.

Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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