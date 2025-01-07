Роналду готов сменить клуб ради противостояния с Месси

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может сменить клуб и перейти в "Аль-Хиляль" летом 2025 года на правах свободного агента, сообщают Vesti.kz со ссылкой на talkSPORT.

По данным источника, португалец рассматривает этот шаг, так как хочет принять участие в крупном турнире. В отличие от "Аль-Насра", который не прошел квалификацию на Клубный чемпионат мира, "Аль-Хиляль" уже гарантировал себе участие в престижных соревнованиях.

Дополнительно отмечается, что Роналду мотивирует желание вновь встретиться с Лионелем Месси, который будет бороться за трофей в составе "Интер Майами".

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В настоящий момент его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Напомним, обновленный клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

"Интер Майами" Месси, сыграет в группе A вместе с бразильским "Палмейрасом", португальским "Порту" и египетским "Аль-Ахли".

"Аль-Хиляль", оказался в группе H вместе с мадридским "Реалом", мексиканской "Пачукой" и австрийским "Зальцбургом".

Итоги жеребьевки по этой ссылке.