Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании по футболу Родри, ставший обладателем "Золотого мяча"-2024, назвал игрока, который также заслужил выиграть эту награду, сообщают Vesti.kz.

После вручения престижной награды Родри упомнял партнеров по сборной - Дани Карвахаля ("Реал" Мадрид) и Ламина Ямаля ("Барселона")

"Я хочу вспомнить Карвахаля, который получил ту же травму, что и я, и заслуживает быть здесь так же, как и я. И тот, кто скоро будет здесь – Ламин Ямаль. Сегодняшняя победа не для меня, это для испанского футбола, для многих игроков, которые не выиграли награду, но заслужили ее", - приводит слова Родри Marca.

Родри в минувшем сезоне выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Сити", а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, испанца признали лучшим игроком Евро-2024.

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