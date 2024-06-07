"Реал" захотел переманить творца главной сенсации Европы

Президента мадридского "Реала" Флорентино Перес на следующий год планирует заполучить в свой клуб главного тренера немецкого "Байера" Хаби Алонсо, передает Vesti.kz со ссылкой на Bild.

Глава "сливочных" хочет подписать Алонсо и полузащитника "аспириновых" Флориана Вирца.

Контракт нынешнего наставника мадридцев Карло Анчелотти рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне под руководством итальянского тренера "Реал" стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Рекорд века установлен главной сенсацией Европы: подробности

Между тем, трансферная стоимость 21-летнего Вирца оценивается в 130 миллионов евро.

Отметим, что Алонсо стал творцом сенсационного успеха "Байера", который впервые в истории стал чемпионом Германии.

"Барселона" собралась провернуть громкий трансфер