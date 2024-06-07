"Реал" захотел переманить творца главной сенсации Европы

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Вчера 15:30
©ФК "Байер"

Президента мадридского "Реала" Флорентино Перес на следующий год планирует заполучить в свой клуб главного тренера немецкого "Байера" Хаби Алонсо, передает Vesti.kz со ссылкой на Bild.

Глава "сливочных" хочет подписать Алонсо и полузащитника "аспириновых" Флориана Вирца.

Контракт нынешнего наставника мадридцев Карло Анчелотти рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне под руководством итальянского тренера "Реал" стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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Между тем, трансферная стоимость 21-летнего Вирца оценивается в 130 миллионов евро.

Отметим, что Алонсо стал творцом сенсационного успеха "Байера", который впервые в истории стал чемпионом Германии.

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Метки:
Реал Мадрид Байер Футбол Футбольные трансферы

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