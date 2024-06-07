"Барселона" собралась провернуть громкий трансфер

"Барселона" нацелилась на лидера немецкого "Байера" Флориана Вирца, сообщают Vesti.kz.

Отмечается, что спортивный директор "Барселоны" Деку планирует совершить громкий трансфер следующим летом.

Португальский функционер является большим поклонником таланта звезды "Байера" Флориана Вирца. По информации журналиста Фернандо Поло, именно немецкий футболист был обозначен Деку как главная трансферная цель на лето 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Флориана Вирца в 130 миллионов евро. Проблемой для Каталонского клуба может стать не только высокая цена игрока, но и жесткая конкуренция со стороны других европейских топ-клубов. Среди претендентов на 21-летнего атакующего полузащитника называют мадридский "Реал" и "Баварию".