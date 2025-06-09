"Реал" вне топ-3. Суперкомпьютер выбрал фаворита Клубного чемпионата мира - 2025

Суперкомпьютер назвал фаворита предстоящего клубного чемпионата мира, который состоится в США, сообщают Vesti.kz.

По расчетам Opta Analyst фаворитом турнира является действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ.

По данным 10 тысяч симуляций соревнований от аналитиков Opta, чаще всего трофей доставался "Пари Сен-Жермен" - в 18,5 процента случаев.

На втором месте английский "Манчестер Сити" - 17,8 процента. Замыкает топ-3 немецкая "Бавария" - 18,8 процента.

Топ-10 фаворитов выглядит так:

1. ПСЖ - 18,5 процента;

2. "Манчестер Сити" - 17,8 процента;

3. "Бавария" - 12,8 процента;

4. "Интер" - 12,3 процента;

5. "Реал" - 9,8 процента;

6. "Челси" - 8,4 процента;

7. "Боруссия" Дортмунд - 5,4 процента;

8. "Атлетико" - 5,1процента;

9. "Ювентус" - 3,6процента;

10. "Бенфика" - 3,3процента.

Грядущий клубный чемпионат мира в США (14 июня - 13 июля), в котором сыграют 32 топ-клуба.

Полный состав групп доступен по этой ссылке.