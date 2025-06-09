"Реал" вне топ-3. Суперкомпьютер выбрал фаворита Клубного чемпионата мира - 2025

Суперкомпьютер назвал фаворита предстоящего клубного чемпионата мира, который состоится в США, сообщают Vesti.kz.
По расчетам Opta Analyst фаворитом турнира является действующий победитель Лиги чемпионов французский ПСЖ.
По данным 10 тысяч симуляций соревнований от аналитиков Opta, чаще всего трофей доставался "Пари Сен-Жермен" - в 18,5 процента случаев.
На втором месте английский "Манчестер Сити" - 17,8 процента. Замыкает топ-3 немецкая "Бавария" - 18,8 процента.Топ-10 фаворитов выглядит так:
1. ПСЖ - 18,5 процента;
2. "Манчестер Сити" - 17,8 процента;
3. "Бавария" - 12,8 процента;
4. "Интер" - 12,3 процента;
5. "Реал" - 9,8 процента;
6. "Челси" - 8,4 процента;
7. "Боруссия" Дортмунд - 5,4 процента;
8. "Атлетико" - 5,1процента;
9. "Ювентус" - 3,6процента;
10. "Бенфика" - 3,3процента.
Грядущий клубный чемпионат мира в США (14 июня - 13 июля), в котором сыграют 32 топ-клуба.
Полный состав групп доступен по этой ссылке.