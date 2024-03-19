"Реал" отказался от наследника Неймара ради Мбаппе

В летнее трансферное окно из мадридского "Реала" может уйти нападающий сборной Бразилии Родриго, передает Vesti.kz со ссылкой TodoFichajes.

Как стало известно изданию, мадридский гранд готов выслушать предложения по Родриго. При этом "сливочные" обозначили минимальную стоимость футболиста в 85 миллионов евро. Серьезный интерес к Родриго проявляют два топ-клуба Английской премьер-лиги – лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Переговоры уже стартовали и могут активизироваться в ближайшее время.

В сезоне 2023/24 Родриго провел 41 официальный матч. В них бразилец записал на свой счет 13 голов и 8 голевых передач на партнеров.

"Реал" лишил Мбаппе мечты

Одной из причин продажи нападающего считается то, что в летнее межсезонье "Реал" усилится французской звездой ПСЖ - Киллианом Мбаппе.

Отметим, что Родриго с 2019 года выступает за сборную Бразилии, где главной звездой является Неймар.