"Реал" отказался от наследника Неймара ради Мбаппе

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Вчера 18:12
©Instagram\PSG

В летнее трансферное окно из мадридского "Реала" может уйти нападающий сборной Бразилии Родриго, передает Vesti.kz со ссылкой TodoFichajes.

Как стало известно изданию, мадридский гранд готов выслушать предложения по Родриго. При этом "сливочные" обозначили минимальную стоимость футболиста в 85 миллионов евро. Серьезный интерес к Родриго проявляют два топ-клуба Английской премьер-лиги – лондонский "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

Переговоры уже стартовали и могут активизироваться в ближайшее время.

В сезоне 2023/24 Родриго провел 41 официальный матч. В них бразилец записал на свой счет 13 голов и 8 голевых передач на партнеров.

"Реал" лишил Мбаппе мечты

Одной из причин продажи нападающего считается то, что в летнее межсезонье "Реал" усилится французской звездой ПСЖ - Киллианом Мбаппе.

Отметим, что Родриго с 2019 года выступает за сборную Бразилии, где главной звездой является Неймар.

Метки:
Мбаппе Килиан Неймар Реал Мадрид Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:25
Мировой футбол
В Бельгии вратари пошли на необычный шаг ради Рамадана
Вчера , 18:12
Мировой футбол
"Реал" отказался от наследника Неймара ради Мбаппе
Вчера , 14:00
Мировой футбол
Скандал с Месси в Гонконге получил неожиданное продолжение
Вчера , 09:16
Мировой футбол
Роналду разоблачили и поставили точку в споре с Месси
18 марта, 10:03
Мировой футбол
Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры
18 марта, 09:32
Мировой футбол
Скандалом и дракой футболистов с фанатами закончился матч в Турции: видео
17 марта, 13:59
Мировой футбол
Форварда сборной Казахстана "наградили" за матч в новом клубе
17 марта, 13:33
Мировой футбол
Супергол на 99-й минуте со своей половины принес победу клубу МЛС
17 марта, 10:48
Мировой футбол
В чемпионате Роналду переписали мировой рекорд
17 марта, 09:44
Мировой футбол
Суарес зарешал без Месси и помог "Интер Майами" победить в МЛС
© 2008 - 2024 ТОО «EML»