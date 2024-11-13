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Раскрыто будущее Месси после вылета "Интер Майами" из плей-офф МЛС

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Раскрыто будущее Месси после вылета "Интер Майами" из плей-офф МЛС ©Depositphotos.com/thenews2.com

Некоторые источники выразили оптимизм относительно будущего аргентинского форварда Лионеля Месси в "Интер Майами", несмотря на вылет его команды из плей-офф МЛС, передают Vesti.kz.

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Некоторые источники выразили оптимизм относительно будущего аргентинского форварда Лионеля Месси в "Интер Майами", несмотря на вылет его команды из плей-офф МЛС, передают Vesti.kz.

"Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат МЛС, но неудачно выступил в первой же стадии плей-офф, проиграв "Аталанте Юнайтед" в серии до двух побед. 

"Месси очень комфортно в Майами. Я думаю, что он закончит карьеру в Майами. Здесь, в Майами, у него много свободы, люди очень спокойны, на него не оказывается никакого давления, и это заставляет его чувствовать себя очень хорошо.

Но я также знаю, что Месси - машина для соревнований, и раннее выбывание из плей-офф может заставить его усомниться (в своем будущем в "Интер Майами"), но я думаю, что он, по крайней мере, доработает свой контракт до чемпионата мира", — пишет talkSPORT со ссылкой на другие источники.

Месси перешел в "Интер Майами" из "Пари Сен-Жермена" в прошлом году, подписав контракт до 31 декабря 2025-го. В нынешнем сезоне МЛС он провел 22 матча, забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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