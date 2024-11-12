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Назван конкурент Месси и Роналду: он скоро сыграет с Казахстаном

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Назван конкурент Месси и Роналду: он скоро сыграет с Казахстаном ©IG/leomessi/cristiano

Обладатель "Золотого мяча" испанец Родри выразил мнение о своем одноклубнике по "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде, сообщают Vesti.kz. Он, отметил бомбардирский талант норвежского форварда.

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Обладатель "Золотого мяча" испанец Родри выразил мнение о своем одноклубнике по "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде, сообщают Vesti.kz. Он, отметил бомбардирский талант норвежского форварда.

"Самый результативный игрок в мире по статистике - это Эрлинг Холанд. Он единственный, кто может приблизиться к Лео Месси и Криштиану Роналду. Ему также очень мало лет, и он будет на вершине еще много лет", - цитирует Родри инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на интервью Cope.

Напомним, 39-летний Роналду забил 908 голов за свою карьеру. 37-летний Месси забил 850 мячей. 24-летний Холанд забил свыше 200 голов. 

Добавим, Холанд в составе сборной Норвегии 17 ноября должен сыграть в рамках Лиги наций с командой Казахстана.

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