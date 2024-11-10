Месси завершил сезон с одним трофеем

Для аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси завершился сезон в МЛС, сообщают Vesti.kz.

Команда не смогла пройти дальше в 1/4 финала плей-офф МЛС, уступив "Атланте Юнайтед" в напряженном поединке со счетом 2:3.

В заключительной игре сезона 37-летний Месси сумел забить гол, доведя свой итоговый вклад в 2024 году до 23 голов и 13 результативных передач в 25 матчах.

Несмотря на ранний вылет из плей-офф, "цапли" завоевали Supporters' Shield Cup, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата.

Напомним, Месси присоединился к "Интер Майами" летом прошлого года, и его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.