Месси завершил сезон с одним трофеем
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Для аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси завершился сезон в МЛС, сообщают Vesti.kz.
Для аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси завершился сезон в МЛС, сообщают Vesti.kz.
Команда не смогла пройти дальше в 1/4 финала плей-офф МЛС, уступив "Атланте Юнайтед" в напряженном поединке со счетом 2:3.
В заключительной игре сезона 37-летний Месси сумел забить гол, доведя свой итоговый вклад в 2024 году до 23 голов и 13 результативных передач в 25 матчах.
Несмотря на ранний вылет из плей-офф, "цапли" завоевали Supporters' Shield Cup, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата.
Напомним, Месси присоединился к "Интер Майами" летом прошлого года, и его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.
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