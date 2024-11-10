Гол Месси не спас "Интер Майами" от фиаско в плей-офф МЛС

"Интер Майами" уступил "Атланте Юнайтед" в 1/8 финала плей-офф МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Третий матч в серии до двух побед состоялся в Майами.

На 17 минуте Матиас Рохас вывел "Интер Майами". Гости, благодаря дублю Джамала Тьяре на 19 и 21 минуте вышли вперед.

"Интер Майами" на 65-й минуте благодаря голу Лионеля Месси, забитого головой, сравнял счет. Впрочем, на 76 минуте Бартош Слиш забил победный мяч в ворота "Интер Майами" - 3:2.

Таким образом, "Атланта" вышла в 1/4 финала, а клуб Месси, проиграв в серии 1-2 вылетел из плей-офф МЛС.

Месси забил головой в матче-триллере плей-офф МЛС