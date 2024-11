Месси забил головой в матче-триллере плей-офф МЛС

"Интер Майами" проводит третий матч плей-офф МЛС против "Атланты Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

К концу встречи в Майами гости выигрывают со счетом 3:2. В составе "Интер Майами" один из голов забил Лионель Месси. Аргентинец отличился на 65-й минуте, поразив ворота "Атланты" ударом головой, сравняв счет - 2:2.

context matters here, no? Guzan put a shoulder into Messi after the goal was scored. Can't do thathttps://t.co/X2kzOc8zbY