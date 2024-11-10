Найден виновник сенсационного поражения Месси

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино сделал заявление о поражении команды в плей-офф МЛС от "Атланты Юнайтед", передает Vesti.kz.

"Интер Майами" выиграл регулярный чемпионат МЛС, но в плей-офф вылетел в первом же раунде уступив в трехматчевом противостоянии "Атланте". Команды обменялись победами со счетом 2:1, а в последней третьей игре "Интер Майами" уступил со счетом 2:3.

"В первом тайме был явный, очень явный пенальти. После удара Суареса мяч попал в руку, а судья даже не проверил. Этот момент стал для меня решающим", - заявил Мартино в интервью ESPN.

Напомним, что главной звездой "Интер Майами" является аргентинец Лионель Месси, который выступает за команду с прошлого года. Его контракт действителен еще год.