Раскрыта дата презентации Мбаппе в "Реале"

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Презентация французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридском "Реале" может состоятся только в августе, передает Vesti.kz со ссылкой на AS.

Как стало известно источнику издания, "королевский" клуб планирует представить новичка в августе, когда команда завершит турне по Соединенным Штатам Америки. Сыграет ли Мбаппе на Олимпийских играх в Париже, еще не решено. В "Реале" против этой затеи, но сам футболист еще не сделал окончательный выбор.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе присоединится к мадридскому коллективу на правах свободного агента и подпишет долгосрочный трудовой договор на пять лет.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 37 матчах во всех турнирах забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро

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Метки:
Мбаппе Килиан Футбол Реал Мадрид

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