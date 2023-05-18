ПСЖ нашел замену Месси в Англии

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Сегодня 11:17
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Французский "Пари Сен Жермен" (ПСЖ) включил капитана "Арсенала" Мартина Эдегора в свой шорт-лист кандидатов на замену Лионелю Месси, передают Vesti.kz.

Ожидается, что Месси покинет ПСЖ - его контракт истечет в конце текущего сезона. "Барселона" по-прежнему стремится вернуть аргентинскую суперзвезду, которая этим летом отметит свой 36-й день рождения. По данным СМИ, "сине-гранатовые" предложили аргентинцу контракт сроком на один год. По нему зарплата Месси составит 25 миллионов евро до вычета налогов.

Французский клуб будет иметь большие широкие трансферные возможности из-за ухода Месси, который значительно влиял на их фонд заработной платы. Теперь ПСЖ планирует сосредоточиться на подписании и развитии более молодых игроков.

Как сообщает El Nacional, "ПСЖ" включил Мартина Эдегора в шорт-лист в качестве потенциального игрока после блистательного сезона в лондонском клубе. Норвежец превратился в одного из лучших игроков Премьер-лиги и сыграл важную роль в успешном сезоне для "Арсенала".

Эдегор забил 15 голов, сделал семь результативных передач и стал игроком года в АПЛ по версии London Football Awards. У него осталось два года по текущему контракту с "Арсеналом",

Известно также, что атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва является кандидатом на замену Лионелю Месси в ПСЖ.

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Метки:
ПСЖ Арсенал Барселона Месси Лионель

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