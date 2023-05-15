Стала известна главная трансферная цель ПСЖ на замену Лионелю Месси

Атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва является главным кандидатом на замену Лионелю Месси в ПСЖ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Le Parisien, парижский клуб уже начал переговоры с 28-летним португальским футболистом.
Бернарду Силва присоединился к "Манчестер Сити" летом 2017 года, перейдя из "Монако". В текущем сезоне он провел 51 матч за "горожан", забил пять голов и сделал семь голевых передач.
Контракт парижан с Месси истекает в конце текущего сезона.
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