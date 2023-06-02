Клуб MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, объявил об отставке главного тренера Фила Невилла, сообщают Vesti.kz.

Также сообщается, что команда рассталась с помощником тренера Джейсоном Крайсом. При этом другой его помощник Хавьер Моралес будет временно исполнять обязанности главного тренера.

Невилл находился на своем посту с января 2021 года. За это время "Интер Майами" вышел в плей-офф Кубка MLS в 2022 году.

Ранее сообщалось, что "Интер Майами" хочет подписать нападающего "Пари Сен-Жермена" Лионеля Месси, чтобы потом отправить 35-летнего аргентинца в годичную аренду в "Барселону".

46-летний Невилл до переезда в США возглавлял женскую сборную Англии. Его игровая карьера прошла в "Эвертоне" и "Манчестере Юнайтед". За национальную команду сыграл 59 матчей в период 1996-2007 годов, результативными действиями не отметился.