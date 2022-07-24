Мадридский "Атлетико" готов избавиться от французского форварда Антуана Гризманна ради трансфера Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

Ранее стало известно, что звездный португалец дал свое согласие на переход. Клубу же необходимо теперь разгрузить зарплатную ведомость.

Гризманн находится в "Атлетико" с 2021 года в аренде из "Барселоны". Роналду же имеет контракт с "МЮ", действующий до 2023 года.

Отметим, что в чемпионате Испании "Атлетико" является принципиальным соперником "Реала", с которым представляет один город. При этом фанаты "сливочных" надеялись, что португалец вернется именно в их клуб, за который выступал много лет.

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