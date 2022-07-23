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Реклама Новости спорта Футбол Испания Вчера 23:54 Комментарии Роналду согласился перейти к принципиальному сопернику "Реала" ©Reuters Португальская звезда Криштиану Роналду согласился на переход в мадридский "Атлетико", сообщает телеграм-канал "Первый спорт" со ссылкой на Daily Mail. 37-летний футболист ранее решил покинуть "Манчестер Юнайтед", а в "Атлетико" прокомментировали ситуацию. "Роналду дал согласие на переход в "Атлетико", Мадрид", - пишет источник. Добавим, что на ситуацию реагировали фанаты "Реала", которые хотели бы вернуть футболиста в клуб. Поделиться в соц. сетях:







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