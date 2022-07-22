Президент "Атлетико" высказался о трансфере Роналду

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о слухах о возможном переходе в клуб форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает "Чемпионат".

"Вы должны задавать мне более сложные вопросы. На простые вопросы будут простые ответы. Мы пришли на ужин, ужин в начале сезона, с прекрасным составом, потрясающими игроками и фантастическим тренером. У нас есть все, что еще мы можем желать?" - приводит слова президента портал "Чемпионат".

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Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов.

Также сообщалось, что Роналду заинтересован в возвращении в Испанию и переходе в "Атлетико". Ради этого он готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты.

Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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