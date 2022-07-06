"Это правда". В "Барселоне" сделали заявление по трансферу Роналду

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в каталонский клуб.

На днях Лапорта провел встречу с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем. "Барселона" проявляла интерес к Роналду еще прошлым летом, но из-за сложной финансовой ситуации отказалась от этой идеи.

"Это правда, я ужинал с Мендешем. Ничего не буду исключать, это не соответствует нашим интересам. Не буду конкретизировать то, что говорил Мендеш, мне всегда интересно поговорить с ним, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке", - цитирует Лапорту AS.

Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". Португальца не устраивает работа клуба на трансферном рынке, а также он хочет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы. Роналду в прошлом сезоне провел за "красных дьяволов" 38 матчей и забил 24 мяча.

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