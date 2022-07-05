Роналду перейдет в "Барселону"?

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает AS, агент футболиста Жорже Мендеш встретился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой. На встрече обсуждался вопрос возможного перехода игрока.

При этом Мендеш также представляет интересы полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы. Ранее сообщалось, что хавбек хочет перебраться в каталонский клуб.

По данным источника, "Барселона" проявляла интерес к Роналду еще прошлым летом, но из-за сложной финансовой ситуации отказалась от этой идеи.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть "Юнайтед" этим летом. В самом клубе готовы отпустить португальца, но при одном условии.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в АПЛ, благодаря чему выступит в Лиге Европы. Роналду в прошлом сезоне провел за "красных дьяволов" 38 матчей и забил 24 мяча.

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